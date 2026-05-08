Orbán Viktorral együtt búcsúzik csapata is

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár közösségi oldalán tette közzé, hogy a mai nappal lezárult egy korszak nemcsak a Fidesz, hanem az ő életében is, szombattól ügyvivő államtitkár lesz az új Tisza-kormány felállásáig. A távozó kormányfő egykori személyi titkára köszönetet mondott mindenkinek, akivel együtt dolgozott, de jelezte: valójában nem is búcsúzik, továbbra is Orbán Viktor mellett marad.

Orbán Viktorral együtt ugyanakkor menniük kell személyes kiválasztottainak, a miniszterelnöki megbízottaknak (akik használhatták akár a főtanácsadó megnevezést) és a miniszterelnöki biztosoknak is.

A törvény szerint az ő megbízatásuk ugyanis legfeljebb a kormányfő megbízatásának megszűnéséig szól, utána már csak az új kormány megalakulásáig gyakorolhatják hatáskörüket. A kormányfő a saját feladatkörébe tartozó feladatok ellátására korábban biztossá nevezte ki (zárójelben a feladat) őket:

Balatoni Katalint (pedagógiai innovációk, családbarát oktatási környezet),

(pedagógiai innovációk, családbarát oktatási környezet), Bóka Jánost (Európa-politikával összefüggő ügyek),

(Európa-politikával összefüggő ügyek), Demeter Szilárdot (kulturális nemzetépítés),

(kulturális nemzetépítés), Kardosné Gyurkó Katalint (nevelőszülői rendszer, örökbefogadás),

(nevelőszülői rendszer, örökbefogadás), dr. Kőnig Róbertet (betegtájékoztatás, betegelégedettség),

(betegtájékoztatás, betegelégedettség), Lázár Jánost (kiemelt kormányzati célkitűzések megvalósítása),

(kiemelt kormányzati célkitűzések megvalósítása), Nyitrai Zsoltot (kiemelt társadalompolitikai ügyek),

(kiemelt társadalompolitikai ügyek), Vecsei Miklóst (diagnózis alapú felzárkózási stratégia),

(diagnózis alapú felzárkózási stratégia), V. Németh Zsoltot (magyar életmód, nemzeti értékek védelme).

Orbán Viktor diplomáciai, személyes tanácsadói (zárójelben a feladat):

Bakondi György (belbiztonság),

(belbiztonság), Bencsik János (energia-ellátás biztonsága),

(energia-ellátás biztonsága), Bóka János (antiszemitizmus elleni küzdelem),

(antiszemitizmus elleni küzdelem), Bunford Zsolt (a nyugat-balkáni térség államaival együttműködés elősegítése),

(a nyugat-balkáni térség államaival együttműködés elősegítése), Giró-Szász Áron (a keresztény mozgalmakkal, közösségek támogatása),

(a keresztény mozgalmakkal, közösségek támogatása), Járai Zsigmond (a csángó-magyar együttműködés koordinálása),

(a csángó-magyar együttműködés koordinálása), Kovács Miklós (az ukrán helyzettel összefüggő külpolitikai stratégia),

(az ukrán helyzettel összefüggő külpolitikai stratégia), Maróth Miklós (tudománypolitika),

(tudománypolitika), Nagy István (a gazdaság mozgásterének bővítése, a versenyképesség erősítése),

(a gazdaság mozgásterének bővítése, a versenyképesség erősítése), Szalai Piroska (gazdaság, versenyképesség, munkaerőpiac, demográfia).

A választáson egyéniben győzött V. Németh Zsolt, de az átvariált Fidesz-frakcióban folytathatja a munkát Bencsik János, Bóka János, Lázár János és Szalai Piroska is. Lázár János már bejelentette, hogy csak egy évre veszi fel a mandátumát.