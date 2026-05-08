Orbán Viktorral együtt búcsúzik csapata is

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 08. 13:09
Menniük kell a távozó kormányfő személyes kiválasztottainak.

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár közösségi oldalán tette közzé, hogy a mai nappal lezárult egy korszak nemcsak a Fidesz, hanem az ő életében is, szombattól ügyvivő államtitkár lesz az új Tisza-kormány felállásáig. A távozó kormányfő egykori személyi titkára köszönetet mondott mindenkinek, akivel együtt dolgozott, de jelezte: valójában nem is búcsúzik, továbbra is Orbán Viktor mellett marad.

Orbán Viktorral együtt ugyanakkor menniük kell személyes kiválasztottainak, a miniszterelnöki megbízottaknak (akik használhatták akár a főtanácsadó megnevezést) és a miniszterelnöki biztosoknak is.

A törvény szerint az ő megbízatásuk ugyanis legfeljebb a kormányfő megbízatásának megszűnéséig szól, utána már csak az új kormány megalakulásáig gyakorolhatják hatáskörüket. A kormányfő a saját feladatkörébe tartozó feladatok ellátására korábban biztossá nevezte ki (zárójelben a feladat) őket:

  • Balatoni Katalint (pedagógiai innovációk, családbarát oktatási környezet),
  • Bóka Jánost (Európa-politikával összefüggő ügyek),
  • Demeter Szilárdot (kulturális nemzetépítés),
  • Kardosné Gyurkó Katalint (nevelőszülői rendszer, örökbefogadás),
  • dr. Kőnig Róbertet (betegtájékoztatás, betegelégedettség),
  • Lázár Jánost (kiemelt kormányzati célkitűzések megvalósítása),
  • Nyitrai Zsoltot (kiemelt társadalompolitikai ügyek),
  • Vecsei Miklóst (diagnózis alapú felzárkózási stratégia),
  • V. Németh Zsoltot (magyar életmód, nemzeti értékek védelme).

Orbán Viktor diplomáciai, személyes tanácsadói (zárójelben a feladat):

  • Bakondi György (belbiztonság),
  • Bencsik János (energia-ellátás biztonsága),
  • Bóka János (antiszemitizmus elleni küzdelem),
  • Bunford Zsolt (a nyugat-balkáni térség államaival együttműködés elősegítése),
  • Giró-Szász Áron (a keresztény mozgalmakkal, közösségek támogatása),
  • Járai Zsigmond (a csángó-magyar együttműködés koordinálása),
  • Kovács Miklós (az ukrán helyzettel összefüggő külpolitikai stratégia),
  • Maróth Miklós (tudománypolitika),
  • Nagy István (a gazdaság mozgásterének bővítése, a versenyképesség erősítése),
  • Szalai Piroska (gazdaság, versenyképesség, munkaerőpiac, demográfia).

A választáson egyéniben győzött V. Németh Zsolt, de az átvariált Fidesz-frakcióban folytathatja a munkát Bencsik János, Bóka János, Lázár János és Szalai Piroska is. Lázár János már bejelentette, hogy csak egy évre veszi fel a mandátumát.

