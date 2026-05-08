Szivárogtatás a Kremlnek: nem talált súlyos biztonsági kockázatot az Európai Bizottság

Orbán, Putyin, Szijjártó, Lázár
Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI
Orbán Viktor miniszterelnök (b4) és Vlagyimir Putyin orosz államfõ (j5) találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án. Balról Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2), jobbról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (j3), Alekszandr Novak orosz energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettes (j2) és Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója (j).
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 08. 14:40
Lezárta vizsgálatát az Európai Bizottság abban az ügyben, hogy Magyarország állítólag uniós bizalmas információkat juttatott volna el Oroszországnak.

Az Európai Bizottság vizsgálata nem tárt fel súlyos biztonsági hiányosságokat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információkkal kapcsolatban – közölte Ujvári Balázs, a testület illetékes szóvivője pénteken, Brüsszelben.

A bizottság napi sajtótájékoztatóján elhangzott: az érintett szolgálatok befejezték az ügy kivizsgálását, és az összegyűjtött információk alapján nem igazolhatók a sajtóban megjelent súlyos állítások.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló adatok és az Európai Bizottság belső vizsgálati eszközei alapján sem komoly biztonsági kockázat, sem egyéni felelősség vagy érintettség nem volt megállapítható – írja az MTI.

Magyarországot kizárták egyes megbeszélésekről

A Politico 2026 márciusában arról számolt be, hogy az Európai Unió szűkíti azoknak a bizalmas információknak a körét, amelyekhez Magyarország hozzáférhet, és a magyar képviselőket egyes érzékeny tárgyalásokról is kizárják. A lap szerint az uniós vezetők egy része inkább kisebb, informális csoportokban egyeztet, hogy elkerüljék az esetleges információk kiszivárgását.

A cikk a Washington Post korábbi értesüléseire hivatkozva írta meg, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter rendszeresen tájékoztathatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert a brüsszeli egyeztetéseken elhangzottakról. Az amerikai napilap szerint Szijjártó az uniós ülések szüneteiben telefonon számolt be moszkvai kollégájának az eseményekről. A Politico felidézte Donald Tusk lengyel miniszterelnök nyilatkozatát is, aki szerint nem meglepő, hogy Orbán Viktor környezetéből részletes információk juthatnak el Moszkvába.

A Politico öt, neve elhallgatását kérő uniós diplomatára és tisztségviselőre hivatkozva arról írt, hogy Brüsszelben komoly aggodalmat váltott ki az érzékeny információk esetleges Kremlhez kerülése.

