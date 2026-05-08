szegedbalesetszáguldozásmercedes
Belföld

Extrém gyorsan száguldhatott a szétszakadt Mercedes sofőrje a szakértő szerint

autóbaleset Szegeden
Donka Ferenc / MTI
Összeroncsolódott, több részre szakadt személygépkocsi a halálos baleset után Szegeden, a Bertalan hídon 2026. május 8-án.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 08. 17:12
autóbaleset Szegeden
Donka Ferenc / MTI
Összeroncsolódott, több részre szakadt személygépkocsi a halálos baleset után Szegeden, a Bertalan hídon 2026. május 8-án.
Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült abban a szegedi balesetben, amelyben egy autó lámpaoszlopnak csapódott és darabokra szakadt.

Extrém sebességgel haladhatott az a Mercedes csütörtök éjszaka, amely Szegeden, a Bertalan hídnál lámpaoszlopnak csapódott, majd az ütközés erejétől három részre szakadt. A kocsi törmelékei mintegy 130 méteren szóródtak szét.

Az autóban két fiatal felnőtt férfi utazott: egyikük a helyszínen életét vesztette, a másik kirepült a kocsiból, átesett a híd korlátján, és súlyosan megsérülve kórházba került, de túlélte a balesetet.

A Délmagyarnak nyilatkozó szakértő szerint a tragédia elsődleges oka az extrém sebesség lehetett, amely valószínűleg a lakott területen még az autópályákon megengedett tempót is meghaladta. Felmerült, hogy a sofőr a híd lábánál hirtelen fékezhetett egy sebességmérő pont előtt, illetve az is, hogy egy úthiba vagy nedves útfelület tette irányíthatatlanná az autót.

Nagy sebességnél egy tócsa is végzetes lehet

A lapnak nyilatkozó gépjárművezető-oktató szerint esős úton, nagy sebességnél a legkorszerűbb biztonsági rendszerek sem jelentenek védelmet: csökken a reakcióképesség, csőlátás alakul ki, és egy hirtelen fékezés vagy tócsa végzetes lehet.

Megjegyezte, hogy az eset extrém példája annak is, hogy a túlélő utas életét paradox módon az menthette meg, hogy nem volt bekötve, azonban hangsúlyozta, hogy

ilyen kivételes helyzetektől eltekintve a biztonsági öv használata alapvető életvédelmi eszköz.

A Délmagyar úgy tudja, hogy a sofőr nem versenyzett senkivel. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja, beleértve azt is, hogy a sofőr tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt állt-e.

4 fotó

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy Ákos: Hatvanpusztát szó szerint kezdi felverni a gaz
Fradi-tartozás: megszólalt a minisztérium és a klub is
Hankó Balázs apjának lemondását követelik a gyógyszerész kamara éléről
Orbán Viktor döntött a Fradiról
„Magyar Péter győzelmével kinyílt a tér, hogy a baloldal újra kitalálhasson a blairizmuson túlmutató gondolatot”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik