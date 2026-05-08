Hadházy Ákos: Hatvanpusztát szó szerint kezdi felverni a gaz

Hadházy Ákos hamarosan visszavonul a közélettől, de utolsó képviselői munkanapjára is hagyott némi tartalmat. Az Orbán-családhoz köthető birtokra rendszeresen visszatérő, leköszönő politikus újra elment Hatvanpusztára, ahol ezúttal „döbbenetes” és „szörnyűséges” dolgokat fotózott.

Hatvanpusztát szó szerint kezdi felverni a gaz és a főbejárat előtt már sorozatban száradnak ki a növények is… Mi történhetett? Anikó asszony (Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége – a szerk.) nem ér rá felügyelni a kertészeket? Vagy felmondtak ők és a robotfűnyírók is? Vagy egyszerűen csak sic transit gloria mundi?

– fejtegette Hadházy, aki egy német lap munkatársait kísérte el Hatvanpusztára, és tartott nekik egyúttal „tárlatvezetést”. Ennek keretében állítása szerint összefutott a leköszönő miniszterelnök fiával, Orbán Gáspárral is, már Felcsúton. „Az is vicces és érdekes volt, azt majd még elmesélem” – előlegezett meg még egy utolsó sztorit.