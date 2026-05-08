hadházy ákoshatvanpusztaorbán gáspár
Belföld

Hadházy Ákos: Hatvanpusztát szó szerint kezdi felverni a gaz

admin Rugli Tamás
2026. 05. 08. 16:17
Még egyszer utoljára ellátogatott Hatvanpusztára a leköszönő képviselő, aki ezúttal „döbbenetes” és „szörnyűséges” dolgokat örökített meg. És elmondása szerint még Orbán Gáspárral is összefutott.

Hadházy Ákos hamarosan visszavonul a közélettől, de utolsó képviselői munkanapjára is hagyott némi tartalmat. Az Orbán-családhoz köthető birtokra rendszeresen visszatérő, leköszönő politikus újra elment Hatvanpusztára, ahol ezúttal „döbbenetes” és „szörnyűséges” dolgokat fotózott.

Hatvanpusztát szó szerint kezdi felverni a gaz és a főbejárat előtt már sorozatban száradnak ki a növények is… Mi történhetett? Anikó asszony (Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége – a szerk.) nem ér rá felügyelni a kertészeket? Vagy felmondtak ők és a robotfűnyírók is? Vagy egyszerűen csak sic transit gloria mundi?

– fejtegette Hadházy, aki egy német lap munkatársait kísérte el Hatvanpusztára, és tartott nekik egyúttal „tárlatvezetést”. Ennek keretében állítása szerint összefutott a leköszönő miniszterelnök fiával, Orbán Gáspárral is, már Felcsúton. „Az is vicces és érdekes volt, azt majd még elmesélem” – előlegezett meg még egy utolsó sztorit.

Kapcsolódó
Hadházy Ákos elbúcsúzott a Parlamenttől, és három intelmet hagyott az új képviselőknek
A politikus szerint veszélyes, hogy egypárti parlament alakult.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Transparency International: Vissza kell csinálni a hadiipari cégek Nagy Mártonék által levezényelt privatizációját
Hankó Balázs apjának lemondását követelik a gyógyszerész kamara éléről
Orbán Viktor döntött a Fradiról
Népköztársaság útja, Moszkva tér – mennyire ismered a budapesti utak, közterek régi neveit?
„Magyar Péter győzelmével kinyílt a tér, hogy a baloldal újra kitalálhasson a blairizmuson túlmutató gondolatot”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik