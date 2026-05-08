„Az a döntő, ki az, aki megcsinálja az ilyen propagandát és ki nem” – Stahl Juditot és Pálffy Istvánt kérdeztük a megszűnő Tényekről

Ahogy arról lapunk is hírt adott, csütörtökön a TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós bejelentette: megszűnik a Tények és a Napló is. Mindezt azzal indokolta, hogy „jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség.”

A TV2 hírműsora az utóbbi évtizedben gyökeres átalakuláson ment át, mígnem a Fidesz-propaganda szócsövévé és a feketekampányok hatékony fegyverévé vált. Juhász Péterről, az Együtt–PM volt elnökéről azt híresztelték például, hogy drogos, és bántalmazza a családját, Vona Gáborról, a Jobbik akkori elnökéről azt, hogy az egyetemen melegpartikra járt, Magyar Péterről pedig szakértő bevonásával értekeztek azzal kapcsolatban, hogy megigazította a péniszét az EP-ben.

Kíváncsiak voltunk, hogy a Tények megszűnéséről milyen véleménnyel van az a két ember, akikkel 1997-ben elindult a hírműsor.

Stahl Judit és Pálffy István ikonikus párost alkottak a TV2-n. Elsőként Stahlt értük utol, és arról kérdeztük, milyen véleménnyel van a Tények elmúlt éveiről.