Egyházi szertartás megzavarása miatt eljárás indult azon palesztinpárti aktivisták ellen, akik tüntetéssel akadályozták a Szent Patrik-székesegyházban tartott húsvéti vigíliát szombaton késő este – közölte New York rendőrsége vasárnap. A Timothy Dolan bíboros, New York érseke által tartott szertartást a demonstrálók kiabálással zavarták meg a hívekkel zsúfolt székesegyházban, és feliratot próbáltak kifeszíteni. Skandálásaikban „szabad Palesztinát” követeltek. A rendőrség három embert bilincsben vezetett el és őrizetbe vett. A tüntetők egyike tavaly ősszel a US Open tenisztornát klímaaktivistaként zavarta meg, akkor az egyik központi pálya talajához rögzítette ragasztóval saját tenyerét.

Timothy Dolan bíboros nem reagált az incidensre, húsvét vasárnapjára a közösségi médiában megjelentetett üzenetében azt írta, hogy az „emberi lény” a reményre lett teremtve, és hozzátette:

senki nem pusztíthatja el az élet ajándékát, amit örökkévalónak szántak.

Az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája a nagyhét kezdetén imára és békére felszólító üzenetet tett közzé a háború lezárása érdekében.

A Szent Patrik-székesegyház New York legnagyobb katolikus temploma, amelyben 2400 ülőhely található.

Szombaton New York belvárosában, a Times Square-en palesztinpárti, Izrael-ellenes tüntetők tömege gyűlt össze – egyes beszámolók szerint ezrek – a „Palesztin föld napjának” elkeresztelt demonstráción, amelyen azonnali tűzszünetet követeltek. A résztvevők közül a rendőrség szintén többeket őrizetbe vett. Szombaton az Egyesült Államok több városába hirdettek hasonló megmozdulásokat. (MTI)