Hiába az orosz befolyásolási kísérlet, a Nyugat-barát erők vezetnek az örmény választásokon

Az örmény parlamenti választáson a részeredmények és a friss hivatalos adatok egyaránt Nikol Pasinján miniszterelnök pártjának előnyét jelzik.

A központi választási bizottság hétfői közlése szerint a nyugatbarát Polgári Szerződés 49,8 százalék körüli eredményt ért el, ami összhangban áll a korábbi, részleges adatokkal, amelyek 51–54 százalék közé tették a támogatottságát. A kormányfő már az első eredmények után „történelmi jelentőségű” győzelemről beszélt.

Második helyen Szamvel Karapetján üzletember, az orosz kapcsolatok erősítését szorgalmazó Erős Örményország pártja végzett mintegy 23 százalékkal, míg a Robert Kocsarjan volt államfőhöz kötődő Örményország Szövetség 9–10 százalékos eredményt ért el.

A részvétel megközelítette az 59 százalékot, ami jelentős növekedés a 2021-es választásokhoz képest. Az első reakciók között Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő úgy értékelte: az eddigi számok alapján az örmény választók az „európai jövő” mellett tették le a voksukat, annak ellenére, hogy az ország erős orosz befolyás alatt áll.