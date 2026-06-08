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Hiába az orosz befolyásolási kísérlet, a Nyugat-barát erők vezetnek az örmény választásokon

Nikol Pasinján
Karen MINASYAN / AFP
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, miután leadta a szavazatát a parlamenti választásokon 2026. június 7-én
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 08. 09:54
Nikol Pasinján
Karen MINASYAN / AFP
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, miután leadta a szavazatát a parlamenti választásokon 2026. június 7-én
Nikol Pasinján pártja nyerhette az örmény parlamenti választást, miközben az ellenzék jócskán lemaradva követi.

Az örmény parlamenti választáson a részeredmények és a friss hivatalos adatok egyaránt Nikol Pasinján miniszterelnök pártjának előnyét jelzik.

A központi választási bizottság hétfői közlése szerint a nyugatbarát Polgári Szerződés 49,8 százalék körüli eredményt ért el, ami összhangban áll a korábbi, részleges adatokkal, amelyek 51–54 százalék közé tették a támogatottságát. A kormányfő már az első eredmények után „történelmi jelentőségű” győzelemről beszélt.

Második helyen Szamvel Karapetján üzletember, az orosz kapcsolatok erősítését szorgalmazó Erős Örményország pártja végzett mintegy 23 százalékkal, míg a Robert Kocsarjan volt államfőhöz kötődő Örményország Szövetség 9–10 százalékos eredményt ért el.

A részvétel megközelítette az 59 százalékot, ami jelentős növekedés a 2021-es választásokhoz képest. Az első reakciók között Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő úgy értékelte: az eddigi számok alapján az örmény választók az „európai jövő” mellett tették le a voksukat, annak ellenére, hogy az ország erős orosz befolyás alatt áll.

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