Ukrán drón süllyeszthette el a fekete-tengeri orosz hadiflotta újabb hajóját 

Az ukrán haditengerészeti drónjai kedd reggel elsüllyesztették az orosz Fekete-tengeri flotta egyik járőrhajóját – írta ukrán védelmi minisztériumi forrásokra hivatkozva a Kyiv Post.

A távolról irányított robbanószerkezetek a Kercsi-szorosban járőrözés közben csapódtak a Szergej Kotovról elnevezett hajóba. A Kyiv Post informátora szerint a művelet során ukrán haditengerészeti drónokat, MAGURA V5-ösöket vetettek be, azt azonban nem árulta el, hogy hány drónt használtak.

A Krimszkij Veter (Krími szél) Telegram-csatorna jelentései szerint robbanásokat hallottak a megszállt Krím partjainak közelében, és füstöt láttak a tengeren, majd egy videót is közzétett a robbanás pillanatáról. A cikk azt írja, hogy a szoroson átívelő hidat 8 órára lezárták, sem a vonatok, sem az autók nem közlekedhettek.

Az ukrán külügyminisztérium korábbi tanácsadója, Anton Gerascsenko szerint a Project 22160 típusú elsüllyedt járőrhajó nagyjából 65 millió dollárt ért.

⚡️Russian Sergei Kotov patrol ship of the Black Sea Fleet was destroyed last night by the Group 13 special Unit of Ukrainian Defense Intelligence.

As a result of the attack by Magura V5 naval drones, the Russian ship of project 22160 Sergei Kotov suffered damage to the stern,… pic.twitter.com/0yAG9vqg8Y

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 5, 2024