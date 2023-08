A Krím félsziget őslakos népeit ünnepli az ukrán külügyminisztérium

Az Oroszország által 2014-ben annektált Krím félsziget őslakos népeit ünnepelte egy posztban az ukrán külügyi tárca. Ma van az őslakos népek világnapja, melyet azért hozott létre az ENSZ 1994-ben, hogy felhívja a figyelmet az bennszülött népek problémáira.

– fogalmazott az ukrán külügyminisztérium X/Twitter-bejegyzésében.

On August 9, we celebrate #IndigenousPeoplesDay, supporting Crimean Tatars, Karaites, and Krymchaks, whose homeland is #Crimea.

We express solidarity with the indigenous peoples of 🇺🇦Ukraine and appreciate their contribution to our statehood and culture. pic.twitter.com/FxCLlmiwWd

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 9, 2023