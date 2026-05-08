„Magyar Péter győzelmével kinyílt a tér, hogy a baloldal újra kitalálhasson a blairizmuson túlmutató gondolatot”

Az idei választás egyik eredménye, hogy nincs többé parlamenti képviselete a baloldalnak. Eddig volt?

Bent ült a Magyar Szocialista Párt a parlamentben, amely az elmúlt harminchat évben háromszor kormányt is alakíthatott. Ott ült a Demokratikus Koalíció, amely önmagát baloldalinak vallotta. Szerintem esetükben véleményesebb, milyen értelemben tekinthetjük őket baloldali pártnak. Ők sosem voltak kormányon, csak korábbi vezetőjük, Gyurcsány Ferenc, még MSZP-s politikusként. És ott ült 2010 óta az LMP, a korábbi Lehet Más a Politika, amely 2012–13 környékén kettévált LMP-vé és Párbeszéddé. Inkább az ökopolitikát hangsúlyozták, és az LMP zöld-konzervatív, a Párbeszéd zöld-baloldali irányba billent, de mindketten nagyon gyengék voltak. Ha öndefiníciójukat vesszük, baloldaliak voltak, de ha abból a baloldali perspektívából tekintünk rájuk, amelyre szerintem szükség lenne a jövőbeli építkezéshez, nem voltak baloldaliak. Sőt, hiteles baloldal egyáltalán nem volt a Parlamentben – mondom ezt úgy, hogy pozíciójában és identitásában senkit nem akarok megsérteni. Szerintem csak olyan baloldal életképes a jövőben, amelyik a dolgozó emberek millióinak tapasztalatai és érdekei köré szerveződik: a munka, a megélhetés, a lakhatás, a gondoskodás, az egészség, a kizsákmányolás mindennapi gondjai köré.

Baloldali szavazók azért lennének?