Ukrajna egyik legnagyobb tragédiája, hogy miközben olyan ellentámadást folytat, amely egyelőre nem hozta meg a kívánt eredményt, nem dönthet a saját sorsáról – írja szerdai elemzésében a CNN.

A cikk szerint Volodimir Zelenszkij elnök kormánya egyrészt az amerikai és nyugati fegyvertámogatásoktól függ, másrészt Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, akinek történelmi rögeszméi és személyes hatalmi tervei miatt robbant ki a háború, és akinek nagy beleszólása lesz abba, hogy mikor ér véget a háború.

A harctéri áldozatok mellett a háború kimenetelét külső tényezők is befolyásolják, beleértve az Egyesült Államokban, Moszkvában és az európai fővárosokban változó politikai erőket – jegyzi meg a cikk.

Egy elakadt offenzíva és egy téli patthelyzet például jelentős következményekkel járna az Egyesült Államokban, mert felerősítheti a kritikákat az USA Ukrajnának nyújtott támogatásaival kapcsolatban. A CNN szerint az amerikaiak már készülnek egy esetleges összecsapásra Joe Biden elnök és Donald Trump volt elnök – előbbi újjáélesztette a nyugati szövetséget és Ukrajna legkritikusabb külső támogatója, utóbbi NATO-szkeptikus, csodálja Putyint, és azt ígérte, hogy 24 órán belül véget vet a háborúnak az orosz elnök feltételei szerint.

Hozzáteszik, ha Trump nem is lesz a republikánusok jelöltje 2024-ben, ha csökken Ukrajna szembenállásának támogatottsága az amerikai közvéleményben, az Biden esélyeinek is árthat. Ezért politikai és stratégiai okokból is óriási nyomás nehezedik Ukrajnára az ellentámadás közben – véli az elemzés.