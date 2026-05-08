Transparency International: Vissza kell csinálni a hadiipari cégek Nagy Mártonék által levezényelt privatizációját

Hosszas pereskedés után a Transparency International Magyarország megkapta azt az előzetes megállapodást, amelyet a magyar hadiipari cégek privatizációja indításakor kötött az állami N7 Holding Zrt. és a 4iG űrkutatási cége, a 4iG SDT.

Tavaly az N7 és a hadiipart eddig felügyelő Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) is megtagadta a dokumentum kiadását. Az adatkérést mindkét helyen üzleti titokra és a döntés-előkészítést szolgáló adatokra hivatkozva utasították vissza.

A leköszönő Nagy Márton tárcája 2025 tavaszán jelentette be, hogy új védelmi ipari holdingvállalatot hoznak létre, amelybe kilenc, eddig állami fennhatóság alatt működő cég kerül át. A 4iG csoport pedig egy 74,5–82,8 milliárd forint becsült értékű tranzakcióval megveszi az egész konglomerátumot. A privatizált cégcsomagba egyebek mellett belevették az aknavetőket gyártó Hirtenberger Defence Systems Kft.-t és a német licencű Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű gyártásával foglalkozó a Rheinmetall Hungary Zrt.-t is.

Az előzetes megállapodást tavaly júniusban kötötték meg, az üzlet viszont nem sokkal a választások előtt, idén februárban véglegesedett, de a deal időközben jelentősen megváltozott.

Az ügylet részeként az N7 Holding több védelmi ipari vállalatban meglévő részesedését apportálta az N7 Defence Holdingba. A kiadott tőzsdei közlemény szerint ide került:

az Aeroplex Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. teljes (100%-os) tulajdona, amely repülőgépek karbantartásával és javításával foglalkozik;

az Arzenál Fegyvergyár Zrt. 100%-os részesedése, amely kézilőfegyvereket és hadiipari alkatrészeket gyárt;

a Colt CZ Hungary Zrt.-ben meglévő 49%-os tulajdonrész;

a Rheinmetall Hungary Zrt. 49 százaléka,

valamint a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt.-ben fennálló 49%-os részesedés.

Ezzel párhuzamosan a 4iG SDT a Hirtenberger Defence Systems Kft. egyedüli, 100%-os tulajdonosává vált.

Ligeti Miklós, a TI Magyarország jogi vezetője a 24.hu-nak azt mondta, hogy a három végleges szerződés nyilvánossá tétele érdekében indított perben is a végéhez közeledik az eljárás.

Ligeti szerint a dokumentumok kiperlésével végső soron az a cél, hogy az új kormány semmisítse meg a megállapodásokat.

Itt lényegében még csak a cégek tulajdonjogi mozgatása történt meg, nincs elkésve, hogy a kormány visszavegye az állami pénzen privatizált cégeket

– mondta Ligeti. A jogász szerint itt ugyanis nem valódi kivásárlásról volt szó, hiszen az ügylet lebonyolításához, vagyis a magyar hadiipar legfontosabb cégeinek kiszervezéséhez maga az állam adott mint 50 milliárdos tőkeinjekciót a 4iG-nek. Erről a nehezen átlátható tranzakcióról itt olvashat bővebben.