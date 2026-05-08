Orbán vejének buszai szállítják a gyerekeket Orbán püspök barátjánál

A Waberer’s International Nyrt. tulajdonában lévő buszos vállalkozás az egyik nyertese annak a közbeszerzésnek, amelyet a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató írt ki.

A Hvg.hu szerint ez végső soron azt jelenti, hogy a leköszönő kormányfő, Orbán Viktor barátja, a felcsúti Pancho Arénában is gyakran megforduló szeged-csanádi püspök, Kiss-Rigó László munkát ad az Orbán veje, Tiborcz István birtokában lévő vállalatnak.

A gyermekvédelmi szolgáltató ugyanis az egész országra szóló tendert írt ki különbuszok üzemeltetésére, és két nyertest hirdetett ki: az egyik a Pannon Busz-Rent Kft., amelynek a többségi tulajdonosa a részben Tiborcz kezén lévő Waberer’s International Nyrt., a másik pedig egy kecskeméti vállalkozás, a Róna Busz Travel Kft. Előbbi egy évre 286 millió forint értékben kapott megbízást a gyerekek szállítására, az utóbbi pedig 206 millió forint értékben.