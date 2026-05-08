Az MLSZ zárt kapuval büntette a kieső Diósgyőrt, de nem lesz üres a lelátó

A DVTK nem fellebbezett a zárt kapus büntetés ellen, ennek ellenére nem lesz teljesen üres a lelátó a már kiesett Diósgyőr és a Paksi FC jövő szombati mérkőzésén, a labdarúgó NB I utolsó fordulójában.

A miskolci klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a magyar szövetség (MLSZ) vonatkozó szabálya úgy rendelkezik, hogy a vendégszurkolók számára ilyen esetben is biztosítani kell a jegyvásárlási lehetőséget a részükre fenntartott szektorba.

Emellett a zárt kapus meccsen a rendező klubnak lehetőséget kell adni arra, hogy 14 év alattiak a helyszínen, ingyenesen tekinthessék meg a találkozót.

A DVTK korábban is nagy számban fogadott iskolai csoportokat, így erre a szezon utolsó mérkőzésén is lehetőség nyílik, írják.

Rasszizmus miatt járt a büntetés

Az MLSZ a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt szabott ki zárt kapus büntetést és 1,2 millió forintos bírságot a borsodiakra. A határozattal szemben ugyan fellebbezést lehetne benyújtani, azonban az csak elodázná a szankció végrehajtását, és Vincze Richárd sportigazgató közölte: sportszakmai szempontból is azon az állásponton vannak, hogy inkább most töltsék le a büntetést, mintsem a következő – NB II-es – szezon első hazai találkozóján.

Tamás Gábor cégvezető ismertette, hogy ebben az idényben ez a 12. büntetésük a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Korábban már valamennyi lehetséges jogi fórumot végigjárták, ezért az április 18-án megrendezett, Debrecen elleni mérkőzésen történtek miatt felesleges lett volna fellebbezniük.

Pontlevonást kockáztat a Diósgyőr, ha nem lesz változás

„Mindig kiálltunk a szurkolóink mellett, minden jogi eszközt megragadtunk annak érdekében, hogy az eddig ránk kiszabott büntetéseket mérsékeljük, a szektorbezárásokat elkerüljük. Még a Sport Állandó Választottbíróságig is elmentünk, ahol részsikereket értünk el,

de a DVSC mérkőzésen megvalósított cigányozás sajnos már a jogilag védhetetlen kategóriába tartozik

– magyarázta.

A cégvezető azt is kiemelte, hogy az MLSZ nem fogja annullálni az eddig elkövetett szurkolói vétségeket, ezért nyomatékosan felhívta a drukkerek figyelmét arra, hogy ha tovább folytatják a rasszista rigmusok bekiabálását, akkor

a DVTK-nak a későbbiekben akár pontlevonással, szélsőséges esetben kizárással is számolnia kell.

Az NB I-es szezon során egyébként eddig egyetlen mérkőzést sem rendeztek szurkolói magatartás miatt zárt kapuk mögött, a Diósgyőr-Paks ebből a szempontból az első lesz.