Robert Downey Jr. arról, hogy az influenszereké a jövő: Nem tudom, milyen világban éltek, de ez nettó hülyeség

Hiába mosódik össze egyre inkább a klasszikus értelemben vett celebek és a közösségimédia-sztárok világa, Robert Downey Jr. szerint a kettőnek kevés köze van egymáshoz a Hollywood Reporter beszámolója szerint. Ennek ellenére a színész mégsem tudja őket teljesen elítélni, és egy meglehetősen árnyalt véleményt fogalmazott meg az internetes hírességeket illetően.

Ma már anélkül is lehet valaki celeb, hogy azt leszámítva, hogy maga felé fordítja a telefon kameráját, nem csinál semmit. Ezt nem feltétlen tartom egy rossz dolognak, inkább az individualizáció előretörését látom benne

– mondta Downey Jr., aki felhozta, hogy a ’70-es és ’80-as években nem volt ilyen nehéz felvenni a versenyt, ha valaki meg akarta mutatni magát, mint ma a közösségi médiának köszönhetően.

Ettől függetlenül reménykedik benne, hogy a mai fiatalok nem érzik kötelességüknek, hogy belesimuljanak ebbe a trendbe, ha mást szeretnének kezdeni az életükkel.

Mikor azt hallom, hogy az influenszerek a jövő sztárjai, csak azt tudom mondani, hogy »nem tudom, milyen világban éltek, de ez nettó hülyeség«

– fogalmazta meg frusztrációját a színész, aki egyébként 58 millió Instagram-követővel büszkélkedhet.