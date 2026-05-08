Orbán: Roomtour hamarosan

2026. 05. 08. 14:21
Videón jelentkezett be a távozó miniszterelnök, melyben előbb biztosított mindenkit, hogy nem tűnt el, majd jelezte, hogy megy interjút adni Dopemannek.

Új rövid videóval jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán, amelyben a leköszönő miniszterelnök azt igyekezett bizonygatni, hogy nem tűnt el – függetlenül attól, hogy a választás előtt temérdek sok kontenttel jelentkező Orbán az április 12. óta eltelt majd egy hónap során alig egy tucatszor jelentkezett a közösségi oldalain, személyes megszólalása pedig még ennél is kevesebb volt.

Minden nap dolgozok. Reggel fél nyolckor bemegyek a munkahelyemre, és dolgozok

– nyugtatott meg mindenkit a távozó kormányfő, aki megjegyezte, hogy holnapig dolgozik a Karmelitában, az új miniszterelnök eskütételétől fogva pedig a Lendvay utcai Fidesz-székházba teszi át a székhelyét, ahonnan az imént kijött.

Új meló, új élet! Roomtour hamarosan

– fűzte hozzá mindehhez a videó leírásában Orbán, megelőlegezve, hogy hamarosan többet is elárul arról, hogy pontosan mit fog dolgozni a jövőben. Ahogy azt is belengette, hogy nemsokára egy interjúban fog megszólalni, a riporter Dopeman lesz.

