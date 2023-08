Az egyik legnagyobb fekete-tengeri kikötőt érte támadás

Az orosz közösségi média felhasználók beszámolói szerint péntek reggel robbanásokat és fegyverropogást lehetett hallani az oroszországi Novorosszijszk fekete-tengeri kikötője közelében, számolt be a Reuters. A robbanásokról szóló értesülést később a novorosszijszki mentőszolgálat is megerősítette, a támadásról az orosz biztonsági szolgálatokat is értesítették.

Az Astra című orosz online hírportál által közzétett videókon mozgó hajókat látni, közvetlenül a part közelében, a tenger felől pedig lövések hangja hallatszik. Az orosz tengeri flotta közleménye szerint azonban nem hajóról, hanem tengeri drónokkal támadtak az ukránok, melyeket sikerült megsemmisíteni. A támadásban senki sem sérült meg.

A területen olajterminált üzemeltető Caspian Pipeline Consortium (CPC) közleménye szerint

a támadás miatt a novorosszijszki kikötőben, amely az egyik legnagyobb a Fekete-tengeren, ideiglenesen leállították a hajóforgalmat.

A Fekete-tengeren és a part menti kikötőkben kiéleződtek az összecsapások, mióta múlt hónapban Oroszország bejelentette, hogy nem hosszabbítja meg a fekete-tengeri gabonaegyezményt. A tavaly július óta érvényben levő megállapodás tette lehetővé a gabona és egyéb mezőgazdasági árucikkek biztonságos tengeri exportját az ukrán kikötőkből.