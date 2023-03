Brit hírszerzés: lassult az orosz előrenyomulás Vuhledarnál

Közzétette reggeli hírszerzési jelentését a brit védelmi minisztérium. E szerint az elmúlt héten lassultak az orosz támadási kísérletek a donyecki Vuhledar városa ellen, miután az elmúlt három hónapban rendkívüli veszteségeket szenvedtek a támadások során.

A jelentés szerint a súlyos veszteségek egyik oka az, hogy Ukrajna sikeresen alkalmazza a távoli páncéltörő aknarendszereket (RAAM). A RAAM egy speciális tüzérségi lövedék, amely akár 17 kilométer távolságra is képes kilőni a páncéltörő aknákat a kilövő egységtől. Előfordult, hogy az ukrán fegyveres erők az aknákat az előrenyomuló orosz egységek fölé és mögé lőtték ki, ami zavart okozott, amikor az orosz járművek megkísérelték a visszavonulást.

A közelmúltban egyedül a kilenc hónapja ostromlott Bahmutnál ért el taktikai sikert Oroszország. A város elfoglalásában a Wagner-csoport erői vállalnak oroszlánrészt: a zsoldossereg ellenőrzése alá vonta a város keleti részének nagy részét, míg az ukrán erők a nyugati részét védik.

A Wagner és az orosz védelmi minisztérium között hónapok óta látványos presztízsharc zajlik, így a tárca szerint nagyon valószínű, hogy a reguláris erők azért erőltetik a kudarcos vuhledari offenzívát, hogy ő is fel tudjon mutatni sikert a Wagner mellett.

