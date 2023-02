Egy teljes orosz elitdandár veszett oda Vuhledarnál

Oroszország elveszthette a 155. tengerészgyalogos dandárját, amikor el akarták foglalni Vuhledar városát az ukránoktól egy jelentés szerint. Az 155. számú dandárt különösen sújtják az ukrajnai háború viszontagságai: az elitalakulatot már többször újra kellett szervezni: először Kijev környéki harcok után, amikor Irpinnél és Bucsánál szenvedtek hatalmas veszteségeket. Utána Donyecknél semmisült meg az alakulat nagy része, és most újra megsemmisült. Vuhledarnál napi 150-300 tengerészgyalogos halt meg a becslések szerint és 36 tankot vesztettek.

Itt egy videó a megsemmisült tankjaikról:

Video reportedly of destroyed/abandoned armored equipment from Russia's 155th Naval Infantry Brigade on the Vuhledar front. It shows 31 armored vehicles, including ~ 15 tanks (including T-72B3 and a T-80BVM) with the remainder BMP, MT-LB, and others.https://t.co/glwinuQmeO pic.twitter.com/akEExQigW9

— Rob Lee (@RALee85) February 9, 2023