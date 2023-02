Újabb 15 ezer ukrán katonát képez ki az EU

Az Európai Unió az eddigi vállalása felett még 15 ezer ukrán katonát fog kiképezni, közölte Josep Borrell csütörtökön.

– írta a Twitteren az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Borrell hozzátette, ezzel megduplázzák az EU által képzett ukrán katonák számát 15 ezerről 30 ezerre.

Egyúttal arról is tájékoztatott, hogy az EU 25 millió euróból finanszírozza az ukrajnai aknamentesítők gyakorlatait és felszerelését.

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

