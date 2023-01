A volt NATO-főtitkár szerint a németek hezitálása is hozzájárult a háború eszkalációjához

A BBC World at One című műsorának adott interjújában Anders Fogh Rasmussen, a Nato egykori főtitkára, volt dán miniszterelnök elmondta, hogy Németország „hezitálása a tankok Ukrajnába küldésével kapcsolatban „lehetővé tette Putyinnak, hogy következmények nélkül eszkalálja a háborút”.

– vélekedik Rasmussen.

A dán politikus a repüléstilalmi zóna bevezetését is szorgalmazza Ukrajna fölött. hogy megvédjük az ukrán lakosságot a polgári infrastruktúra elleni orosz támadásoktól:

Former NATO secretary-general Anders Fogh Rasmussen tells #BBCWATO Germany's "hesitation" on sending tanks to Ukraine has "allowed Putin to escalate the war without consequences".

Full interview on Radio 4 at 1pm. pic.twitter.com/ndrhtKHXYX

— The World at One (@BBCWorldatOne) January 18, 2023