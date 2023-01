A szilveszteri buli csúcspontján kezdett süllyedni egy belgrádi rendezvényhajó

Ijedelemmel kezdődött az év a belgrádi Freestyler rendezvényhajó bulizóinak, a hajóra ugyanis nem sokkal éjfél után elkezdett beömleni a víz, írta a Balk.hu. A Száva vizén álló hajóról az összes vendéget kimentették, komolyabb sérülésről nem érkezett hír. A legtöbben a kitört pánik miatt sérültek meg menekülés közben.

Először nem értettük, mi történik. A szórakozóhely megdőlt, majd elkezdett ömleni be a víz

– nyilatkozta az egyik vendég a Telegrafnak.

A Freestyler éjszakája a süllyedés előtt is eseménydús volt: korábban verekedés is kitört a hajón, illetve állítólag lövések is dördültek, amiről később azt közölték, hogy alighanem tűzijáték hangjait hitték lövéseknek egyesek. A hajó megsüllyedésének a helyi sajtónak nyilatkozó vendégek szerint az lehetett az oka, hogy a hajó túlterhelt volt, ezért billent meg, így juthatott be a víz.