Megrázó videó Mariupolról

Megrázó felvételeket tett közzé az ukrajnai Mariupolról Vagyim Bojcsenko polgármester tanácsadója. Bojcsenko korábban elmondta, nem dédelget olyan illúziókat, hogy az oroszok majd önként elhagyják a várost, ugyanakkor biztos abban, hogy az ukrán hadsereg előbb-utóbb kiűzi a megszállókat az Azovi-tenger partjáról.

A polgármester szerint az orosz csapatok két hónap alatt több kárt okoztak Mariupolban, mint a németek kétévnyi megszállás alatt a második világháborúban. A város teljes infrastruktúrájának 90 százaléka szenvedett különböző súlyosságú károkat. A 15 kórházból 11 megsemmisült, a 63 iskolából 39-et, 79 óvodából 25-öt pusztítottak el

– mondta Bojcsenko.

A háború első hónapjaiban az oroszok porig rombolták a stratégiai fontosságú kikötő várost. Az ostrom során legalább 20 ezer ember vesztette életét.

Advisor to the Mayor of #Mariupol has published horrific footage from the ruined city. pic.twitter.com/RO3FoUifMD

— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2022