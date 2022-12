90 ezer fölé emelkedhetett az elhunyt orosz katonák száma

Átlépte a 90 ezret az elesett orosz katonák száma az ukrán védelmi tárca számításai szerint. Csütörtökön 650 orosz katona halt meg az ukrán frontokon így 90.090 orosz egyenruhás vesztette életét február 24-tól, Ukrajna megtámadásától számítva Ukrajnában.

Az adatok hitelességét nem lehet ellenőrizni. Az ukránok éppen ma számoltak be saját veszteségeikről, amelyet 13 ezerre becsültek, ennek pontossága is megkérdőjelezhető.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.12 were approximately: pic.twitter.com/oMJ2Oyqhiv

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) December 2, 2022