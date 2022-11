Harminc éve nem látott tüntetéshullám söpört át Kínán, és nem csak a koronavírusról szól

Míg a világ nagyobb része lassan megfeledkezik a koronavírusról, Kínában akkora tüntetések zajlottak az elmúlt napokban a járványügyi korlátozó intézkedések miatt, amilyenekre a harminc évvel ezelőtti, Tienanmen téri vérengzés óta nem volt példa. Az emberek nemcsak a drákói korlátozások miatt mentek az utcára, több városban olyan rigmusokat lehetett hallani, mint hogy „le a Kínai Kommunista Párttal!”, „Hszinek menniek kell!”.

Az állami média viszont vagy be sem számolt a demonstrációkról, vagy azt állította, a nyugati hatalmak igyekeznek szabotálni a vírussal szembeni intézkedéseket, hogy viszályt szítsanak. Az állami tévében még a futball-világbajnokság közvetítése is más, mint a többi országban. Amikor máshol a nézőket mutatják, Kínában továbbra is a pályát, a cserepadot vagy egy prominens vendéget, mert nem akarják azt láttatni, hogy tömegek ülnek a lelátókon, túlnyomórészt maszk nélkül.

Some people still refusing to see this, so decided to track it. Within a minute, there was this: close-up shots of Canadian and Croatian fans on BBC/international feed, replaced by a solo shot of Canadian coach John Herdman on CCTV. pic.twitter.com/V3DZRjHrzk

— Mark Dreyer (@DreyerChina) November 27, 2022