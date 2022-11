Fellázadtak a munkások a világ legnagyobb iPhone gyárában az embertelen körülmények miatt

Tiltakozások robbantak ki a világ legnagyobb iPhone gyárban Kínában, a közösségi oldalakon kedden kiszivárgott felvételek szerint a szigorú járványügyi lezárások közepette tiltakozó munkások a biztonsági személyzettel is összecsaptak – számolt be róla az MTI.

A közép-kínai Henan tartományban, Csengcsouban lévő Foxconn gyár dolgozói magasabb fizetést és több ételt követelnek a munkáltatójuktól. Cserébe közülük többeket megvertek vagy elvittek az őrök.

Hundreds of workers at #Foxconn factory that makes #Apple main #China #iPhone plant [[clashed with security staff after being locked up for weeks to quash a #Covid outbreak]] pic.twitter.com/wtU6QLnrc4

A videóban látható szereplők közül a rendőrség tagjai viselik a fehér overálokat.

#Foxconn‘s #ICantBreathe in communist #china‘s Zhengzhou, after a night of Foxconn riot clashing with CCP police firing tear gas grenades, the resistance continued next morning. Riot police ganged up on Foxconn rioter, kicking & stomping on his head to cause grave injury. pic.twitter.com/1k7RkBziAg

