Megverték és letartóztatták a BBC újságíróját Kínában, amikor a lezárások elleni tüntetésekről tudósított

Kínában továbbra is nagyon szigorú szabályozások vannak érvényben a koronavírust illetően, kis túlzással egy-egy fertőzés igazolása után városokat, városrészeket vonnak karantén alá a hatóságok, az embereknek nincs esélyük visszatérni a régi kerékvágásba. A múlt héten a világ legnagyobb iPhone gyárában, a közép-kínai Csengcsouban található Foxconnban lázadtak fel a munkások, mert a lezárárások idején gyakorlatilag fogva tartották őket a gyár területén, ez idő alatt pedig nem kaptak rendes ellátást és fizetést sem. De arról is érkeztek már hírek, hogy az országban úgy közvetítik a katari vébé meccseit, hogy kitakarják a lelátón helyet foglaló szurkolókat, hogy a kínaiak ne értesülhessenek arról, hogy a világ más részein már zavartalanul járhatnak meccsre az emberek.

Az elégedetlenség így is egyre nő az országban, a hétvégén már több nagyvárosban, köztük Pekingben és Sanghajban is tartottak lezárásellenes demonstrációkat. Utóbbi helyszínről tudósított a BBC újságírója, Ed Lawrence is, akit az események egy pontján őrizetbe vettek a rendőrök. Lawrence korábban egy tweetben arról számolt be, hogy látta, amint három embert őrizetbe vesznek a rendőrök, illetve a rendőrség egy másik tagja arra volt kiváncsi, miről beszélgetett egy másik tüntetővel.

A Variety szerint nem világos, hogy pontosan miért tartóztatták le később az újságírót, de hamarosan megjelent egy felvétel a Twitteren, amint három egyenruhás elvezeti, miközben ő e gymásik újságírónak azt kiabállja, hogy értesítse a konzulátust.

Screen recording from a deleted tweet. pic.twitter.com/GuQ0YOnwaN — Bear Flattener ⏳ (@iJCobo) November 27, 2022

A BBC a történtek után kiadott egy közleményt, amelyben jelezték, hogy rendkívüli aggodalommal tölti el őket, hogy így bántalmazták az egyik kollégájukat, aki nem csinált semmit, csak a munkáját végezte.

BBC Statement on Ed Lawrence pic.twitter.com/wedDetCtpF — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) November 27, 2022

Jelezték azt is, hogy Lawrence-t órákon át tartották fogva, ezalatt a rendőrök megverték, megrugdosták és meg is bilincselték. A kínai hatóságoktól mindeddig nem érekezett bocsánatkérés, azt azonban közölték, hogy miért vitték el Lawrence-t.

A hivatalos tájékoztatás szerint az újságírót a saját érdekében ragadták ki a tömegből, nehogy a sok ember között véletlenül elkapja a koronavírust.