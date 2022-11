70 rakétát lőttek ki az oroszok Ukrajnára szerdán

Az orosz csapatok szerdán 70 rakétát lőttek ki Ukrajnára, hogy csapást mérjenek a kulcsfontosságú infrastruktúrára, köztük az energiahálózatra – közölték az ukrán fegyveres erők. A hetvenből 31 Kijevet célozta meg. A tájékoztatás szerint a légvédelemnek sikerült semlegesítenie 51 lövedéket, ebből 21-et az ukrán fővárosban, valamint leszedtek öt harci drónt is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukránok a támadás után is „töretlenek”, és minden újjá fognak építeni. Hozzátette, felszólította Ukrajna ENSZ-nagykövetét, hogy a mai légicsapások után kérvényezze az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását, mondván a polgári célpontok elleni támadás terrorizmusnak minősül.

Az Egyesült Államok eközben bejelentette, hogy újabb, 400 millió dollár értékű katonai segélycsomaggal segíti Ukrajnát. A csomagban fegyverek, muníció és légvédelmi eszközök is lesznek – írja a Guardian.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes.

