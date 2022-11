Több mint 80 ezer orosz katona eshetett el eddig

Már több mint 80 ezer orosz katona vesztette életét Ukrajnában az ukrán védelmi minisztérium számításai szerint. Az előző nap 810 orosz egyenruhás esett el, így 80.210 orosz áldozata van az orosz-ukrán háborúnak az ukránok szerint. Megfigyelhető, hogy az oroszországi mozgósítás óta, miután Ukrajnába vezényelték a bevonultatott sorköteleseket, jelentősen megnőtt a napi veszteségeik az oroszoknak.

Az eszközállományban is borzalmas orosz veszteségeket mutattak ki az ukrán hatóságok: tankokból 2828, páncélozott járművekből 5730, tüzérségi egységekből 1829, harci gépekből 278, helikopterekből pedig 261 darabot vesztettek február 24-dike óta.

“This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”

Sir Winston Churchill#Kherson

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Nov 12: pic.twitter.com/Xpe8Gzqlbh

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 12, 2022