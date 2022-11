Már szedik le az Oroszország örökre itt maradását hirdető plakátokat

Szimbolikus videót tett ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter: „Oroszország örökké itt marad” feliratú óriásplakát leszedésébe kezdenek a helyi lakosok Heszonnál, miután az orosz csapatok elhagyták a térségét és feladták a Dnyeper-folyótól nyugatra levő eddig megszállt területeiket.

Mint ismert, Oroszország alig egy hónappal ezelőtt annektált négy ukrán megyét, köztük Herszont, és Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, hogy ezek a területek örökre Oroszország részei maradnak.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!

To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2022