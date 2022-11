Az ukránok listázták a MOL-t, mint az orosz agresszió támogatóját

Az ukrán külügyminisztérium egy 50-es listát posztolt a Twitterre, az ukránok szerint a listán szereplő cégek továbbra is finanszírozzák Oroszország Ukrajna elleni véres, igazságtalan háborúját. A felsorolásban szerepel a magyar Mol Group is – írja az rtl.hu.A listán olyan cégek is szerepelnek, mint az az ÖMV, a Philips, az Auchan, a Metro, a Danone és a Bayer, a Johnson & Johnson, valamint az AstraZeneca is. Az ukrán külügy azt kéri, hogy a felhasználók kerüljék ezeket a cégeket.

FM @DmytroKuleba: “International companies which remain working in Russia are directly funding #RussianWarCrimes and genocide of #Ukrainians. I reiterate my call on their customers and partners to boycott these brands until they stop making blood profits and pull out of #Russia” pic.twitter.com/CUT95lP5ph

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 7, 2022