Ti hitvány szónokok, miért zajongtok újra? – verssel üzen Lavrov a nyugatiaknak

Költői magasságokba emelkedett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki egy Puskin-verset szavalva üzent Joe Biden amerikai elnöknek és az EU-vezetőinek. Bár Puskin az Oroszország rágalmazóihoz című költeményét még 1831-ban írta meg, amikor még nem volt sem Európai Unió, és Biden sem élt, de Lavrovék egyértelművé tették, hogy a vers most nekik szól: mivel bevágták őket a szavalásról készített videóban.

Párhuzam kétségtelenül van, akkor egy másik szláv néppel, a lengyelek ellen harcoltak az oroszok, most az ukránok ellen és Puskin azért támadt versben a nyugatiak ellen, hogy ne avatkozzanak a szláv belügyekbe. A lengyelek elbuktak, Varsó az orosz birodalom része maradt az első világháború végéig.

Lavrov csak két és fél versszakot szavalt el a versből:

Alekszandr Puskint tartják a legnagyobb orosz költőnek, az Anyegin című műve kötelező olvasmányok közé tartozik Magyarországon is, de Ukrajnában az orosz támadás óta döntik le a Puskin-szobrokat, mert az orosz birodalom képviselőjét látják benne.

Lavrov reads Pushkin’s poems, addressing them to Biden and EU leaders.

“Why do you threaten Russia with anathema?”

New tricks of Russian diplomacy? pic.twitter.com/O5Kme5OOga

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 2, 2022