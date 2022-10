Megtapsolták diákjai az egyetemi tanárt Oroszországban, akit háborúellenes tüntetés miatt rúgtak ki

Egy Twitter-videó tanúsága szerint szokatlan eseményeknek volt tanúja Oroszország legrégebbi egyeteme Szentpéterváron. A felvétel tanúsága szerint az egyetem diákjai ujjongva tapsolnak annak a professzornak, akit elbocsátottak az egyetemről egy háborúellenes tüntetéseken való részvétel miatt. Denis Skopin állítólag 10 napot töltött börtönben.

Extraordinary moment as students at Russia’s oldest university in St Petersburg applaud and cheer a professor who has been fired for taking part in anti-war protests. Denis Skopin spent 10 days in jail and was given a summons to the military recruitment office. pic.twitter.com/3LV3vuKFqu

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 26, 2022