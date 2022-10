Déli és északkeleti ukrán előrenyomulásról ír a brit védelmi minisztérium

Ukrajna mind a déli, mind az északkeleti fronton sikeres offenzívát folytat – olvasható a brit védelmi minisztérium szerda reggeli jelentésében. Ezek szerint az ukrán csapatok jelentős területeket foglaltak vissza a Harkiv megyében, az Oszkil folyótól keletre.

Mivel ezen a részen mintegy 20 kilométernyit sikerült előrehaladni az orosz védelmi zónába, az ukránok képesek lehetnek arra, hogy célba vegyék a Szvatove és Kreminna közötti, stratégiai fontosságú utat, amely újabb logisztikai nehézséget jelentene az orosz támadók számára.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/5DOyzVlTwJ

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/adOQRJTszG

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 5, 2022