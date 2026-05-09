Gulyás Gergely: újszerű és szokatlan lesz a Fidesz-KDNP frakciójának működése

Az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fog viselkedni a Fidesz-KDNP frakciója az új országgyűlésben jelentette be Gulyás Gergely május 9-én reggel a Facebookon.

Az új országgyűlés legnagyobb ellenzéki frakciójának vezetője azt ígéri, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont számon fogják kérni a Tisza Párt kampányban tett ígéreteinek betartását, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben.

A miniszterelnökséget vezető miniszter posztjáról leköszönő Gulyás hozzáteszi: kiemelten fontosnak tartják, hogy az új kormány megőrizze a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíjat.