Napszemüvegre mindenütt, esernyőre csak néhány helyen lesz szükség szombaton

Országszerte napos, koranyári időnk lesz szombaton, csak helyenként fordulhatnak elő futó záporok – írja a Kiderül.

Délelőtt a keleti országrész fölött lesz felhős az ég, délután főleg a a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. Késő este 15, 20 fok lesz

Vasárnap is sok napsütésre, csak elvétve kialakuló záporokra, és 28 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk. Hétfőtől válik majd erőteljessé a gomolyfelhőképződés, a hét további részében pedig töméntelen mennyiségű eső várható.