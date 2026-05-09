Megszórta a riválist a magyar kézis, de így is veszélyben a csapata

Tóth Rajmond kilenc gólja ellenére a Rebi BM Cuenca 31-30-ra kikapott a Fraikin BM Granollers otthonában a spanyol férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

Rendkívül fordulatos volt a mérkőzés, ugyanis a meccs eleján a dobogóra hajtó Granollers már öt góllal is vezetett (7-2), innen tudtak a vendégek fordítani úgy, hogy a második félidőben már három találattal is mentek (21-24). A meccs végi adok-kapokból aztán a hazaiak jöttek ki győztesen, miután Federico Pizarro egyenlítésért elengedett átlövését védte a szegedi nevelésű kapus, Luka Krivokapic.

Tóth csapata részéről magára vállalta a főszerepet a mérkőzésen, ugyanis 15 lövéssel próbálkozott, ami messze a legtöbb volt a teljes mezőnyben a liga honlapja alapján.

Az ő góljával vezetett még 29-28-ra a vendégcsapat, de aztán egálnál volt egy rontása is, a Granollers pedig onnantól már nem engedte ki kezéből a győzelmet.

A Cuenca a tizedik a tabellán, ugyanakkor csak négy pont az előnye az osztályozós helyen álló Nava, és a már kieső pozícióban lévő Huesca előtt – a riválisok ráadásul még pályára lépnek a fordulóban. A magyar irányító 115 találatával vezeti a házi góllövőlistát.