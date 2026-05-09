Bemutatták az első robotszerzetest, de nem aratott osztatlan sikert

Dél-Koreában bemutatták az első robotszerzetest, előkerült egy felvétel is, ahol buddhistának vallja magát – írja az indy100.

A Gabi nevű, körülbelül 130 centiméter magas robotot hagyományos ruhákban mutatták be a szöuli Jogye-templomban tartott szertartáson.

Az eseményen az egyik szerzetes megkérdezte, hogy elkötelezte-e magát a buddhizmusnak, mire Gabi igennel válaszolt.

A robot tiszteletteljesen meghajolt, majd imádkozva összekulcsolta a kezét, miközben egy szerzetestársa egy 108 gyöngyös rózsafüzért helyezett a nyakába. Az ünnepséget a május 24-i Buddha-naphoz kapcsolódó ünnepségsorozat részeként tartották meg.

A bizarr látvány teljesen összezavarta az internetezőket.

Valaki magyarázza már el nekem, hogy miért

– írta az egyikük.

Egy magát buddhistának valló személy „nevetségesnek és sértőnek” nevezte a rituálét.