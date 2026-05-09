Elek Gábor: Annyira gyávák voltunk, hogy azt elmondani nem tudom

Nem sikerült jól a Dijon elleni Európa Liga-elődöntőre való felkészülés az Esztergom női kézilabdacsapata számára, Elek Gábor együttese ugyanis elég sima, 39-29-es vereséget szenvedett hazai pályán az NB I-ben éllovas Győrtől. Persze, nem az esztergomiak számítottak esélyesnek, ezt az edző is elismerte, azonban, ahogy legutóbb a Ferencváros ellen, úgy most is elégedetlen volt csapata hozzáállásával az első félidőben.

Nyilván a világ legjobb csapatával játszottunk, de annyira gyávák voltunk az első félidőben, hogy azt elmondani nem tudom. Az biztos, hogy zabszemmel nem lehet kézilabdázni, ez látszott az első félidőben.

Nagyon bízom benne, hogy nem visszük el magunkkal a Dijon ellen jövő hétre ezt a szorongást, félelmet, mert semmi okunk nincs rá” – mondta az M4-nek Elek, aki szerint összességében vállalható volt a meccs mindezek ellenére is.

A győriek edzője szuper boldog

Per Johansson, a Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülő, a bajnoki címtől karnyújtásnyira került ETO vezetőedzője arról beszélt, mi teszi sikeressé a csapatát: a mindennapi magas szintű munka, a megfelelő kommunikáció, és az, hogy mindenki pontosan tudja, mi a dolga.

Büszke vagyok arra, hogy 60 percen keresztül ebben a tempóban tudtunk játszani és ennyi gólt szereztünk. Szuper boldog vagyok

– mondta.