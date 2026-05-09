Hetekig élt a megölt nővel, és írt üzeneteket az áldozat nevében

Hozzátartozói találtak rá egy nő már bomlásnak indult holttestére 2024. december 24-én, az áldozat kecskeméti otthonában. Mivel a nő élettársa és az autója is eltűnt, azonnal értesítették a rendőrséget – írja a Police.hu

A rendőrök nyomozni kezdtek és egy orvosszakértőt is értesítettek, aki még szenteste megállapította, hogy a nő már legalább két hete halott lehet. A hozzátartozók azt mondták, a nő a Messengeren folyamatosan kommunikált velük, de telefonhívásokra nem válaszolt.

Bár a nő halálával kapcsolatban elsőre semmi sem utalt idegenkezűségre, és később a boncolás sem mutatta ki, hogy a nőt a halála előtt bántalmazták volna, a rendőrök kifosztás gyanúja miatt eljárást indítottak, és elfogatóparancsot adtak ki az élettársra. A nyomozók nem vetették el, hogy súlyosabb bűncselekmény is történhetett.

Fogyatkozó barackbefőtt

Hónapokkal később, amikor az elhunyt nő anyja a párjával a spájzot ürítette ki, észrevették, hogy fogyott a polcon tárolt barackbefőttből. Az is feltűnt nekik, hogy néhány, a spájzban tárolt dobozra mintha ráléptek volna. A spájzban volt a ház padlásának bejárata. Amikor felmásztak és benéztek rajta, két lábat pillantottak meg a sötétben. Azonnal értesítették a rendőröket. A padláson a volt élettárs bujkált. Bár amikor felfedezték, menekülőre fogta, a rendőrök az utcán elfogták.

Mintha mi sem történt volna

Kihallgatása során a férfi beismerte, hogy december 8-án összeveszett a párjával. Azt mondta, csak néhány pillanatra ragadta meg a nő nyakát, az asszony azonban elveszítette az eszméletét. A férfi erre elengedte a nő nyakát, a nő teste a földre zuhant.

A férfi ezután sétálni ment, majd amikor visszatért, észlelte, hogy a nő még mozdulatlan. Ekkor rázárta a nőre a szobaajtót majd úgy tett, mintha semmi sem történt volna. Később magához vette a nő telefonját, és az áldozat nevében válaszolt az üzenetekre, a hívásokat különböző okokra hivatkozva nem vette fel. Hetekig élt a házban a holttesttel, de tudta, hogy szenteste a nő hozzátartozói meglátogatják őket, ezért a nő pénzével és autójával elmenekült.

A férfi hónapokig bujkált majd úgy döntött, visszamegy a gyilkosság helyszínére, hiszen ott biztosan senkisem keresi majd, és a padlásra soha, senki nem szokott felmenni.

Az igazságügy orvosszakértő szerint a férfi egy olyan pontot szorított meg a nyakában, ami miatt megállt az asszony szíve. A férfit a vallomása és az orvosszakértő jelentése alapján emberöléssel gyanúsítják. Az ügyben indított vizsgálat a napokban zárult le, a nyomozók vádemelési javaslattal adták át az iratokat az ügyészségnek.