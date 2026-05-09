balásy gyulaeredményekköltségeklounge design kft.
Belföld

Közzétették, mennyibe került a Nemzeti Petíció – Balásyéknak is jutott 431 millió

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 05. 09. 08:30
Adrián Zoltán / 24.hu

Váratlan fordulattal a kormany.hu oldalon közzétették a Nemzeti Petíció eredményeit és költségeit. Tegnap még arról számoltunk be, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda elutasította a háborús riogatásra épült kampány részletes költségeinek kiadását. A 24.hu adatigényléssel a petíció nyomdai, postázási és reklámmegrendeléseit próbálta megszerezni, de a távozó Rogán Antal vezette tárca inkább a titkolózást választotta.

A kormányzati portálon közzétett összesítés elsőként az eredményeket taglalja. Eszerint a konzultációra

összesen 1 834 176 kitöltés érkezett, ebből 1 686 941-en postai úton, 147 235-en pedig online formában küldték vissza a válaszokat.

A távozó kabinet értékelése szerint az eredmények egyértelmű társadalmi álláspontot mutatnak, hiszen

  • az orosz-ukrán háború finanszírozásával foglalkozó kérdésre a válaszadók 99,55 százaléka mondott nemet.
  • Az ukrán állam finanszírozásával foglalkozó kérdésre a visszaküldők 99,40 százaléka fejezte ki nemtetszését.
  • A rezsiárak, a háború miatt emelésével foglalkozó harmadik kérdésben a válaszadók 99,37 százaléka válaszolt nemmel.

Egy mellékelt pdf-fájlban nemzeti petíció összesített költségeit is nyilvánosságra hozta a leköszönő kabinet. Eszerint az utolsó kormányzati kampányakció összesen 4 milliárd 1 millió 802 ezer 596 forintba került.

Bár részletes költségkimutatást nem tettek közzé, annyi a mellékelt táblázatból kiderül, hogy

  • a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. a borítékok előállításáért és az adminisztratív feladatokért 3 570 377 881 forintot kapott,
  • míg a Balásy-féle New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. a nyomdai szolgáltatásért 431 424 715 forintot zsebelhetett be.

Amennyiben a Balásy Gyulához köthető cégek valóban csak nyomdai költségekre kaptak pénzt, akkor azt továbbra sem tudni, mennyibe került a nemzeti petíció marketingje.

Emlékeztetőül: a kormányzati kommunikációs piacot évek óta gyakorlatilag monopolhelyzetben uraló Balásy-birodalom méreteit jól mutatja egy friss kutatás. A CRCB elemzése szerint 2011 és 2025 között négy, Balásy Gyulához köthető cég — a Lounge Design Kft., a Lounge Event Kft., a New Land Media Kft. és a Visual Europe Production Kft. — összesen mintegy 1135 milliárd forintnyi közpénzes megbízáshoz jutott.

Kapcsolódó
Balásy már sír és vall, Rogánék még mindig titkolják a háborúval riogató Nemzeti Petíció költségeit
Miközben az állami reklámmilliárdok legfőbb kedvezményezettje, Balásy Gyula könnyeivel küszködve ajánlotta fel vagyonát a kamerák előtt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda még mindig próbálja elrejteni, pontosan mennyit is égettek el a legutóbbi háborús riogatásra.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mentőövet dobott a túlteljesítő képviselőjelöltjeinek a Fidesz
Kommunista terroristák rabolták el az egykori olasz miniszterelnököt
„Lelkileg fáradt bele az igazságtalanságba és a megalázásba” – nyilvánosság elé állt egy szülő és megírta, lánya miért hagyta abba a ritmikus gimnasztikát
Hadházy Ákos: Hatvanpusztát szó szerint kezdi felverni a gaz
Mentőövet dobott a túlteljesítő képviselőjelöltjeinek a Fidesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik