Adományokat várnak a súlyos egészségkárosodást szenvedett egykori politikus gyermekei

Szén-monoxid-mérgezéssel került kórházba, és ezzel összefüggésben egészségkárosodást szenvedett Gulyás József – írta meg családi forrásokra hivatkozva az Index.

Az egykori politikus több cikluson át volt az SZDSZ országgyűlési képviselője (a párt alapító tagjai közé tartozott), hosszú időn keresztül nemzetbiztonsági szakértőként tevékenykedett, ő vezette 2009-ben a romagyilkosságok nemzetbiztonsági vonatkozásait vizsgáló parlamenti bizottságot, egyidőben Szentendre alpolgármestere is volt. Az SZDSZ-ből, illetve a párt parlamenti frakciójából 2009-ben lépett ki.

Az Index idézi Gulyás fiának beszámolóját arról, hogy édesapja gyógykezelése akár hónapokig is eltarthat. Gulyás Áron az expolitikus Facebook-oldalán fejtette ki, hogy édesapja ápolása hatalmas kiadást jelent a családnak, ezért adományokat várnak.

A posztból kiderül, hogy Gulyás Józsefnél a szén-monoxid-mérgezés következtében úgynevezett késleltetett neurológiai károsodás alakult ki.

Jelenleg folyamatos felügyeletre szorul, a további gyógykezelése hosszabb folyamat lesz – várhatóan hónapokig is eltarthat

– olvasható a bejegyzésben.

Gulyás Áron közlése szerint a kezelés és az ápolás havonta mintegy 600-800 ezer forintos kiadást jelent a családnak.Jelezte, hogy az édesapja látogatható, sőt, kifejezetten jót tesz neki minden személyes kapcsolat. A friss bejegyzésben közzétették az adományozási felületeket, valamint azt, hogy az eddig befolyt összegeket mi mindenre fordították.