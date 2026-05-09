Adományokat várnak a súlyos egészségkárosodást szenvedett egykori politikus gyermekei

2026. 05. 09. 07:46
Szén-monoxid-mérgezéssel került kórházba, és ezzel összefüggésben egészségkárosodást szenvedett Gulyás Józsefírta meg családi forrásokra hivatkozva az Index.

Az egykori politikus több cikluson át volt az SZDSZ országgyűlési képviselője (a párt alapító tagjai közé tartozott), hosszú időn keresztül nemzetbiztonsági szakértőként tevékenykedett, ő vezette 2009-ben a romagyilkosságok nemzetbiztonsági vonatkozásait vizsgáló parlamenti bizottságot, egyidőben Szentendre alpolgármestere is volt. Az SZDSZ-ből, illetve a párt parlamenti frakciójából 2009-ben lépett ki.

Az Index idézi Gulyás fiának beszámolóját arról, hogy édesapja gyógykezelése akár hónapokig is eltarthat. Gulyás Áron az expolitikus Facebook-oldalán fejtette ki, hogy édesapja ápolása hatalmas kiadást jelent a családnak, ezért adományokat várnak.

A posztból kiderül, hogy Gulyás Józsefnél a szén-monoxid-mérgezés következtében úgynevezett késleltetett neurológiai károsodás alakult ki.

Jelenleg folyamatos felügyeletre szorul, a további gyógykezelése hosszabb folyamat lesz – várhatóan hónapokig is eltarthat

– olvasható a bejegyzésben.

Gulyás Áron közlése szerint a kezelés és az ápolás havonta mintegy 600-800 ezer forintos kiadást jelent a családnak.Jelezte, hogy az édesapja látogatható, sőt, kifejezetten jót tesz neki minden személyes kapcsolat. A friss bejegyzésben közzétették az adományozási felületeket, valamint azt, hogy az eddig befolyt összegeket mi mindenre fordították.

