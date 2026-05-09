Görög Zita: A gyermekvédelem mostantól a legjobb kezekben van!

A minap a HVG írt arról, hogy több forrásból is arról értesültek, hogy gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza-kormány Gyurkó Szilviát, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítóját. Gyurkót a lap el is érte telefonon, aki bár az információt nem erősítette meg, többszöri kérdésükre sem cáfolta azt.

A hír azóta Görög Zitához is eljutott, aki posztjában úgy fogalmazott, nem is lehetne boldogabb emiatt.

A gyermekvédelem mostantól a legjobb kezekben van! 💪🏻💪🏽 Annyi év kirekesztettsége után, soha fel nem adva, oktatva a szakmát és szülőket, Gyurkó Szilvia végre nincs feketelistán! Elismerik több évtizedes munkáját! A megoldási kulcsai most beleillenek a zárba (mondjuk az ajtót tokostul kellett cserélni), és ez a végtelenül szerény és fantasztikus szakember ajtót-ablakot kitárva fogja elérni, hogy a gyermekvédelem valóban gyermekvédelem legyen! Végre nem csak diagnózisokat kapunk a rendszerről, hanem egy olyan embert a kormányrúdhoz, aki pontosan tudja, mi zajlik a nevelőszülői rendszerben, az intézetekben és a gyerekszobákban. Aki nem a statisztikát, hanem a gyereket látja

– írta bejegyzésében a modell, hozzátéve:

Tudom, hogy a romokat eltakarítani nem lesz egyszerű, és az »ajtócsere« után a házat is újjá kell építeni, de ha valakinek megvan hozzá a türelme és a tudása, az ő. Szilvi, veled vagyunk és figyelünk! ✨Nem is lehetnék boldogabb 🔥🫶🏼 Államtitkár Asszony, hajrá!🥰🥰🥰

Fontos neki a gyermekvédelem

Mint ismeretes, Görög Zita évek óta a szívén viseli a gyermekek védelmét: számos gyerekeket érintő közéleti témában szólalt már fel, a segítségével összegyűlt a pénz a Bethesda két mozgássérült gyerekeket szállító buszára, tavaly pedig a nevelőszülői képzést is elkezdte.