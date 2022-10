Megszökött és körözést adtak ki az élő adásban tiltakozó orosz tévés ellen

Megszökött a házi őrizetéből Marina Ovsyannikova orosz tévés, aki március elején az esti tévéhíradó műsorát megzavarva tiltakozott az Ukrajna ellen indított orosz háború miatt.

Az eltűnését a volt férje jelentette a hatóságoknak.

A híradós ellen még augusztusban rendelték el a házi őrizetet, amely, ha nem hosszabbítják meg, most szombaton járt volna le. A büntetőeljárás ellene zajlik, akár tíz év börtönt is kaphat az „orosz haderőről terjesztett dezinformáció” miatt. A nő a kislányával menekült ismeretlen helyre, az orosz belügyminisztérium körözést adott ki ellene.

Russian TV journalist Marina Ovsyannikova is on Moscow's wanted list after reportedly escaping house arrest with her daughter https://t.co/SWgtpeaNwC pic.twitter.com/aa1NJs3jVZ

