Erdélyben sokan aggódnak, mert III. Károly már sosem térhet vissza csak úgy

III. Károly királyt az alapítványain keresztül Erdélyben birtokolt ingatlanok mellett rokoni szálak is kötik Romániához, hiszen unokatestvérek Margit hercegnővel, a román korona őrzőjével. Károlyt mindenhol nagy szeretet övezi Erdélyben, de most félnek, hogy királyként már nem ugorhat le csak úgy, mint eddig.

Az elmúlt évtizedek során az országba látogató Károly herceget gyakran megkérdezték, miért választotta éppen Romániát. A válasza rendre az volt: „Szeretem ezt az országot, és az egyik ük-üknagymamám erdélyi (Rhédey Klaudia grófnő – a szerk.), tehát minden okom megvan rá”, de gyakran emlegette, hogy Románia különös helyet foglal el a szívében, és minden látogatása alkalmával otthon érzi magát. Persze, a megfogalmazás rendkívül illedelmes, hiszen az elmúlt évtizedek során a trón várományosát a szíve kizárólag Erdélybe vitte, a diplomácia olykor Bukarestbe, ám a Kárpátokon túli megyéket hanyagolta.

Tény, a pandémia előtt szinte évente ellátogatott Erdélybe és Bukarestbe, aztán hároméves szünetet követően idén májusban tért vissza újból. Természetesen távoli unokatestvére, Margit román királyi hercegnő fogadta – férjével, az egykori középszerű színésszel, a korábban titkosszolgálati kapcsolatokkal is megvádolt Radu Duda herceggel együtt –, aki apjának, I. Mihály királynak a 2007-ben bekövetkezett halálát követően lett a román korona őrzője. Az unokatestvérség egyébként nagyon távoli és szövevényes, de levezethető a két királyi család történelmi összefonódásai alapján. Gyerekként Margit sokszor töltötte a vakációt Angliában – többek között Károllyal –, és állítólag 1973-ban, amikor 25 évesen befejezte az egyetemet Edinburgh-ben, felmerült a házasság lehetősége is közöttük, ezt annak idején a spanyol Hola szellőztette meg. Úgy tudni, II. Erzsébet több alkalommal is fogadta a Buckingham-palotában vagy más vidéki rezidencián, de végül a frigyből nem lett semmi.

Az új brit király tíz ingatlannal rendelkezik Erdélyben,

ezeket a Mihai Eminescu Trust (MET) és a Walesi Herceg Alapítványon keresztül vásárolta meg, a legismertebb közülük a szászfehéregyházi (Viscri) ház és birtok, amelyet a faluval együtt a népszerűsítésnek köszönhetően sikerült valódi turisztikai célponttá emelni. A településen látható egy XV. századi, gótikus erődítménytemplom, amely 1993 óta a világörökség része, de az alapítvány a főutca több házának a homlokzatát is felújította, ugyanakkor mezőgazdasági munkalehetőségeket is biztosít a helybelieknek.

Károly látogatásai az év eseményének számítottak, a falubeliek egyszerű, hétköznapi emberként való viselkedéséért imádják – ez így van minden más településen is –, és utána hónapokig csámcsogják minden mozdulatát, mit kóstolt, sikerült-e rávenni, hogy igyon egy kupica pálinkát. És amikor kiejtett néhány szót, mondatot románul, az már egekbe vitte a hangulatot.

A Szeben megyei Almakeréken (Malancrav) birtokolja az Apafi-kúriát, amely valamikor a XVI. század végén, a XVII. század elején épült a család megrendelésére, és akármilyen furcsán is hangzik, a történészek szerint körülbelül 400 éven keresztül, kisebb-nagyobb megszakításokkal fejlesztették. 2000-ben vásárolta meg a MET az evangélikus egyháztól, amely a rendszerváltást követően kapta vissza, és a 900 ezer eurós felújítás eredményeként 2007-től pedig megnyitották a nagyközönség számára, hiszen szállodai résszel, konferencia- és kiállító teremmel, valamint könyvtárral is rendelkezik. A kúria adminisztrációját a MET-hez tartozó Experience Transylvania végzi, az ő feladatuk egyébként a megvásárolt ingatlanok turisztikai értékesítése is.

A még 150 lakossal sem rendelkező, Kovászna megyei Zalánpatakon (Valea Zalanului) négy ingatlannal is rendelkezik a király, aki három év után látogatott a faluba idén májusban, és beszélgetett a helybeliekkel, tett egy körülbelül háromórás sétát a festői vidéken. Háza, ahol rendszeresen megszáll, az 1-es számot viseli, és ha ő nincs ott, akkor bárki eltölthet néhány napot a hét vendégszoba egyikében, ezek díja nagyjából 100 euró éjszakánként. Az akkor még trónörököst egy régi barát, gróf Kálnoky Tibor fogadta idén májusban, aki korábban hazatért Erdélybe, és falusi parasztházakat vásárol fel, majd eredeti állapotban visszaállíttatva családja turisztikai vállalkozásán keresztül vendégházakként üzemelteti azokat. 2006-tól kezdődően Károly, amennyiben a régióba látogat, Kálnoky Tibor miklósvári birtokán száll meg, és annyira szoros kapcsolat alakult ki közöttük, hogy feleségével, Annával, egyetlen magyar párként részt vehettek Vilmos herceg és Kate Middleton esküvőjén.

A király másik kedvenc régiója Máramaros, ahol Bréb (Breb) faluban szintén az alapítványokon keresztül négy ingatlant vásárolt, újított fel. Az ezerfős településen, a Gutin-hegység lábánál megállt az idő, csodálatos környezetben őrzik hagyományaikat a helybeliek már évszázadok óta. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, miután annak idején a trónörökös elkezdett errefelé ingatlanokat vásárolni, és népszerűsíteni a térség érintetlen vidékét, megjelentek a külföldiek – elsősorban britek –, akik házakat vettek Brében, emelkedett a szálláshelyek száma, és ma már Lengyelországból, Spanyolországból, Németországból, Ausztráliából és az Egyesült Államokból is érkeznek vendégek.

Abban minden településen, ahol csak megfordult III. Károly király, egyetértenek a helybeliek, hogy trónörökösként ő volt az erdélyi, máramarosi falusi turizmus szószólója Nyugat-Európában, és ebből a szempontból sokkal többet tett, mint az aktuálisan hivatalban lévő román idegenforgalmi miniszter vagy államtitkár.

Miután azonban az erdélyi falvakban megtudták, hogy trónra lép, sokan attól tartanak, hogy mostantól jóval ritkábban látogat majd el hozzájuk, ráadásul a jövőben minden lépését testőrök hada figyeli majd. És ha bármikor vissza is húzza majd a szíve Károlyt ide, sosem tud már „egyszerű hercegként” kiszállni az autóból, vagy sétálni egyet a csodálatos vidéken.