Románia leggazdagabb ortodox egyházi méltósága elmerült az üzleti életben

A romániai bulvárlapok egyik kedvenc témája a tengerparti Constantán lévő Tomis Érsekség vezetője, aki nyíltan szembe megy a Román Ortodox Egyház irányvonalával, és aki eddig minden bűnvádi eljárást megúszott.

„Teodosie Prada cipőben jár. Ha egyszerű pap vagy és nincs háttered, bármit, amit mondsz, ellened fordítják, az egyházi ítélőszék elé kerülsz és bűnhődsz. Ha Teodosie érsek vagy, bármit megtehetsz büntetlenül, senki nem kéri számon. Évek óta be nem áll a szája, mindent kritizál csak azért, mert a pátriárka nem akarja a tomisi érsekséget főszékesegyházi rangra emelni” – nyilatkozta róla idén februárban az Antena3 hírtelevíziónak Dinu Criste, kolozsvári ortodox pap. Azt is hozzátette, hogy Teodosie lett a Román Ortodox Egyház első kánkán-papja, aki rendre a bulvárlapok célkeresztjében áll.

Tény, hogy a romániai sajtónak, de főként a bulvárlapoknak meg sem kell erőltetniük magukat, hogy valami szenzációt kerítsenek az érsekről az első oldalra, mert legalább havonta egyszer önként szolgáltat muníciót a médiának.

A legfrissebb, hogy Tomis Érsekségének két illegálisan, hatósági engedélyek nélkül épített templomot kellene lebontania Constantán, a tengerparti megyeszékhelyen. Hosszas pereskedést követően született meg a jogerős ítélet június első harmadában, és ezt kötelesek is lesznek végrehajtani. Teodosie azonban nem hajlandó elfogadni az ítéletet és levelet írt Vergil Chitac polgármesternek, amelyben ingyen telket kér a várostól legalább az úgynevezett Macul Rosu templomnak, amelyet szó szerint járdára építettek. Az ítéletet követően a bontási rendelet is megszületett, ezt azonban június 16-án sikerült időlegesen felfüggesztetnie az érsekségnek. Egyébként az engedélyek nélküli építkezések még Radu Mazare polgármester idejében történtek, aki köztudottan jó barátja volt az érseknek, de ma már korrupciós ügyek miatt börtönben ül.

Az érsek dönthetne úgy is, hogy az egyháza vásárol egy telket és elköltözteti a templomot, de erre biztosan nem lesz hajlandó, habár az anyagi források rendelkezésére állnak. A BOR (Biserica Ortodoxa Romana, Román Ortodox Egyház) állásfoglalásában egy rossz szó sincs a tomisi érsekről, csak arra emlékeztetnek, hogy a templomépítés is engedélyekhez kötött, és a törvényeket be kell tartani.

Ami az anyagi forrásokat illeti, az érsekség dúsgazdag, és gyakorlatilag nem szorul hatalmas állami támogatásokra. A pénzügyminisztérium honlapján elérhető adatok szerint 2021-ben körülbelül 2,3 millió eurónak megfelelő lej bevétele volt, közel ekkora kiadást mutatott ki, nyereségként pedig 32 ezer euró maradt.

Hivatalosan az érsekség gazdasági tevékenységet nem folytat, ám Teodosie és bizalmasai mélyen elmerültek az üzleti életben, nem véletlen, hogy állítólag ő a leggazdagabb ortodox egyházi méltóság az országban. A fanatik.ro portál információi szerint az érsek által létrehozott alapítvány (Fundatia Sfintii Pricopie si Elisabeta – a szülei neve után) a Dorna Arini zárda szomszédságában ötemeletes wellness szállodát épített, saját bevallásuk szerint kizárólag gáláns adományokból.

Az érsek 90 százalékos tulajdonosa a turizmussal foglalkozó Casa Elisabeta Kft.-nek, és ennek székhelyére több más céget is bejegyeztek, amelyek csak köthetőek az érsekhez, de neve nem szerepel a tulajdonosok között. Azt tudni kell, hogy az ortodox egyházban az egyik legjelentősebb bevétel a templomok gyertyaeladásaiból származik, ez országos szinten több millió eurót jelent, s amelyet nehéz megtalálni a könyvelésekben, akárcsak a felszentelt autók, a keresztelők, az esketések, a temetések, a különböző épületek, utak felszentelése utáni honoráriumokat. Nem véletlen, hogy egy megüresedett vidéki parókia megszerzése horrorisztikus árakon történik a háttérben.

Az 1955-ben született Teodosie Petrescu 1994 óta tagja a Román Ortodox Egyház Zsinatának, és 2001 óta Tomis érseke. Egyházi karrierjét nem befolyásolták a sorozatos botrányai, hisz 2009-ben kenőpénz elfogadása, hamisítás miatt indult ellene bűnvádi eljárás, amelyet végül megszüntettek. Ennek lényege, hogy a Romania Libera lap nyomozása szerint pénzt kért a diákoktól, hogy felvegyék őket a Teológiai Egyetemre. 2017-ben korrupcióval vádolták – uniós források lenyúlása mezőgazdasági fejlesztésekre –, de két év után ezt is megúszta a nyomozás felfüggesztésével, majd 2018-ban is indult bűnvádi eljárás hamis tanúzásért és hatalommal való visszaélésért, amit végül szintén megszüntettek.

A constantai érsek notórius Covid-tagadó, a pandémia legsötétebb hónapjaiban is maszk nélkül misézett, miközben a templomot zárva kellett volna tartani, és arra buzdította a híveket, ne oltakozzanak, ne viseljék a maszkot, ne higgyenek a hatóságoknak.

Sőt, és ezzel újfent kiverte a biztosítékot, a templomban a szertartáskor egyetlen kanalat használt több száz hívő számára. De azt is kijelentette, ha egyetlen papját elkapja, hogy több kanalat használ, kivágja az egyházból. Aztán idén januárban kéthetes karanténba kellett volna vonulnia, mert a vörös listán szereplő Jordániából tért vissza, de egy nap alatt a hatóságok háromszor büntették meg összesen kb. 240 000 forintnak megfelelő lejre, mert elhagyta az érsekségben számára kijelölt lakást.

A jóhiszemű román ortodoxok pedig csóválták a fejüket, amikor Teodosie érsek felszentelte a szélsőséges, nacionalista, magyarellenes AUR parlamenti párt constantai székházát. „Tartsátok be az isten és az emberek előtt tett fogadalmaitokat, mert az igazság győzni fog” – adta áldását a párt jelen lévő tagjaira, vezetőire. Az AUR egyik jelenlegi parlamenti szenátora, Diana Sosoaca politikai karrierje előtt az érsekség ügyvédje volt, és állítólag Teodosie buzdította, hogy induljon a választásokon. A dolog pikantériája, hogy a felszentelésre röviddel azután került sor, hogy a BOR elítélte a szélsőséges pártot és annak megnyilvánulásait.

De attól is leesett az álluk a híveknek, hogy idén vízkeresztkor a hagyományos utat az érsekségtől a constantai kikötőig nyitott hintóban, egy pap ölében ülve tette meg, és menet közben két oldalra osztogatta az áldásait.

A BOR, de elsősorban Daniel pátriárka azonban hallgat, gyakorlatilag mindent elnéznek az egyébként nyíltan Putyin-párti Teodosiénak, aki szemrebbenés nélkül szembe megy az egyház irányvonalával, közleményeivel, politikájával.