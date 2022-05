Még nem esett el a Szeverodonyeck, de nagyon nehéz helyzetben az ukránok

Azok után, hogy a hosszúra nyúlt véres ostrom után Oroszország végre bevette Mariupolt, nyomban meg is kezdődött a város nyersanyagainak lefoglalása és elszállítása. A CNN az ukrán parlament emberi jogi biztosát, Liudmila Denisovát idézte, ő jelentette be, hogy azelső orosz teherhajók már meg is érkeztek a városba, hogy első körben 3000 tonna fémterméket pakoljanak fel és szállítsanak Rosztovba a kikötővárosból. Ezen felül a megszállók megkezdték a korábban megsemmisített vasútvonal helyreállítását Mariupol és Volnovak között.

Azt egyébként az oroszok is megerősítették, hogy elkezdték kisajátítani a mariupoli nyersanyag készletet, bár ők egyelőre csak 2700 tonna fémről adtak hírt, amellyel a tervek szerint hétfőn hajóznak ki.

Denisova azt állítja hogy a város kikötőjében körülbelül 200 000 tonna fém és öntöttvas volt összese 170 millió dollár értékben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát.