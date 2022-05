Kadirov: Ukrajna lezárt ügy, már Lengyelország érdekel

Rég jelentkezett már a csecsenek vezére, most azonban videót posztolt Ramzan Kadirov, amelyben cseppet sem megnyugtató dolgokról beszélt, bár kérdés, hogy szavai mögött milyen komoly elkötelezdés van, főként az oroszok részéről.

A Nexta által közzétett videóban a csecsen vezér úgy fogalmazott,

Kadirov azt is mondta még, ha Ukrajna után parancs érkezik, 6 másodperc alatt képesek megmutatni, hogy mire képesek.

⚡️Kadyrov said that he plans to attack Poland

“Ukraine is already a closed issue. I’m interested in #Poland. After #Ukraine, if there is an order, we will show what we are capable to do in 6 seconds. Better take your weapons (Poles) from the mercenaries.” pic.twitter.com/WLesxJjX2b

— NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2022