Brit minisztérium: Az oroszok három hónap alatt annyi embert veszítettek, mint Afganisztánban kilenc év alatt

Annyi orosz katona halt meg az Ukrajna ellen indított háború első három hónapjában, mint amennyit a szovjet hadsereg veszített az afganisztáni háború kilenc éve alatt – közölte a brit védelmi minisztérium a szokásos reggeli jelentésében.

A magas halálozási ráta okai a rossz taktika, a korlátozott légi támogatás, a rugalmasság hiánya, és az a fajta hozzáállás, amely elősegíti a hibák megismétlődését. Hozzátették, hogy ez a folyamat most a Donbászban is folytatódik.

Előrejelzésük szerint ahogy tovább növekednek majd a veszteségek, az orosz közvélemény is egyre elégedetlenebb lehet a háború eredményeivel kapcsolatban.

(1/3) In the first three months of its ‘special military operation’, Russia has likely suffered a similar death toll to that experienced by the Soviet Union during its nine year war in Afghanistan.

