Odesszát légitámadás érte

Több rakéta is becsapódott szombaton a Fekete-tenger partján álló Odesszában – írja a Guardian. Olga Tokarjuk újságíró arról írt, hogy a május 9-i orosz nemzeti ünnep, a Győzelem napja előtt felerősödtek a támadások, ahogy arra számítani lehetett.

Részleteket egyelőre nem tudni, de Leszja Vaszilenko ukrán parlamenti képviselő közzétett egy képet, amelyen nagy fekete füst látható Odessza egén:

#Odesa skies are black all morning. Missile and rocket attacks are basically ongoing. #Ukraine anti air strike systems have a lot of work today pic.twitter.com/Ghm8moT0Dc

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) May 7, 2022